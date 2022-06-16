روسيا: لا يمكن أن يكون هناك رابحون فى حرب نووية

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه لا رابح في الحرب النووية، لافتا إلى ضرورة عدم إطلاق العنان لها أبدا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن موسكو هي المبادر الرئيسي للبيانات التي تم الإدلاء بها في قمتي روسيا والولايات المتحدة والتي تم الإدلاء بها نيابة عن قادة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول التهديدات النووية.

وتابع وزير الخارجية الروسي،: لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، لذلك لا ينبغي أبدا إطلاق العنان لها، وهذا هو موقفنا، ونحن نتمسك به بقوة.