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رئيس مجلس النواب: الحوار بين شباب العالم ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية

الخميس، 16 يونيو 2022 03:18 م
رئيس مجلس النواب: الحوار بين شباب العالم ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب - أرشيفية
شرم الشيخ - محمد السيد

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قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه تابع بمزيد من الفخر والاعتزاز ما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين، تجاه قضية بالغة الخطورة مثل قضية تغير المُناخ.
 
وأضاف جبالي خلال كلمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، أن الحوار بين جميع شباب العالم لم يعد رفاهية وإنما ضرورة مُلحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم، داعيا شباب البرلمانيين إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم والحفاظ على مُقدرات دولهم ومجتمعاتهم فالشباب هم طاقة الأمل والنور التي تُضئ الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.
 
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مصر ومدينة شرم الشيخ ازدادت فخراً واعتزازاً باستضافتها أعمال النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب.

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