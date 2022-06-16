اليوم السابع
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ويأمر بنقله للمستشفى الجامعى..

رئيس جامعة جنوب الوادى يطمئن على طالب بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الامتحانات

الخميس، 16 يونيو 2022 01:13 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يطمئن على طالب بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الامتحانات رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الامتحانات
قنا صابر سعيد

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اطمأن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على حالة طالب تعرض لوعكة صحية خلال أدائه امتحان اليوم.

وأعطى رئيس الجامعة، تعليماته بنقله للمستشفى الجامعى وتشكيل لجنة خاصة لأداء الامتحان، وواصل رئيس الجامعة جولته التفقدية للامتحانات، للاطمئنان على حسن سير العمل بلجان الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير مختلف سبل الراحة.

وأدى الامتحانات طلاب الفرقة الأولى بكلية الإعلام وعددهم 107 طلاب، وطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكلية التربية وعددهم 4541 طالبا، وطلاب الفرقة الثانية والرابعة بكلية العلوم وعددهم 781 طالبا. 

جنوب الوادي

امتحانات جنوب الوادي

إصابة طالب بجنوب الوادى

يوسف غرباوي

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