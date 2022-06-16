رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ بورسعيد يشهدان تنصيب قسا ورسامة شمامسة

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تنصيب القس بهاء رشاد سيفين راعيا للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمحافظة بورسعيد، ورسامة الشيوخ والشمامسة، بحضور اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ سوهاج، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والأنبا تادروس مطران بورسعيد، والقس مكرم جبرائيل رئيس مجمع الدلتا المشيخي، والقس رفعت فكري رئيس مجمع القاهرة المشيخي وقيادات الطائفة وسنودس النيل الانجيلي، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية لمحافظة بورسعيد.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال: "أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجود ومشاركة إخوتنا وأهلنا المسلمين في احتفال اليوم، ونعتز دائمًا بصورة التعايش المصري، ومشاركة المصريين في جميع المناسبات الدينية والمصرية والوطنية، في ظل حرص القيادة السياسية الدائم لدعك قيم المواطنة المصرية، وأصالة العيش المشترك، وأتقدم بخالص التهنئة لأبناء الكنيسة الإنجيلية بمحافظة بورسعيد، وأتقدم بخالص الشكر لسيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد الذي أسعدنا اليوم بمشاركته لنا فرحتنا".

وتابع" زكي": ان التطرف الديني مرض خطير، يعقد الحياة الدينية ويخلق فجوة بين ما نتعلم ومانفعل، وعلينا أن نتذكر ان الحياة الدينية يا اخوتي هي عمق وبساطة وجمال وابداع، ومواجهة التطرف تحتاج إلى استنارة حقيقية".

ومن جانبه، قال محافظ بورسعيد:" أتقدم بخالص التهنئة لجميع أبناء بورسعيد المخلصين اليوم، بمناسبة احتفالات كنيسة بورسعيد الإنجيلية، ونشعر اليوم بفرح واحد يجمعنا جميعا، المصريين شعب عظيم حريص على التعبير عن محبته الحقيقية الاصيلة، كما أرحب بالدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع السادة الضيوف".

وشارك بالحضور الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وفضيلة الشيخ محمد مصطفى عفيفى مدير الدعوة بمنطقة وعظ بورسعيد األزهرية، وفضيلة الشيخ الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، وسيادة النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، وسيادة النائبة امل عصفور عضو مجلس النواب، وسيادة النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وجناب الأب صموئيل فايز رئيس دير سانت اوجينى لالقباط الكاثوليك، والأب المهندس سلام انيس سابا رئيس طائفة الروم االردثوكس بورسعيد، والأستاذ وليد عيسى منسق بيت العائلة المصرية بورسعيد، وفضيلة الشيخ صلاح عجوة مدير التوجيه بمنطقة وعظ بورسعيد األزهرية، وفضيلة الشيخ عماد هيبه مدير شؤون الادارات بمديرية أوقاف بورسعيد، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الصياد منطقة وعظ بورسعيد، وفضيلة الشيخ حماده يوسف مديرة أوقاف بورسعيد.