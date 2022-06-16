رئيس الجامعة المصرية اليابانية الجديد: أهداف الجامعة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030

كتب محمد صبحى

توجه الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجديد بالشكر إلى مجلس الأمناء على ثقته ودعمه وإلى الدكتور أحمد الجوهرى على ما حققه من إنجازات بالجامعة، مؤكدا أن قيادة الجامعة لتكملة خطتها التطويرية والاستفادة من سمعتها الراقية وإنجازاتها السابقة لتحقيق مزيد من النجاحات على المستوى المحلى والدولى خلال الـ4 أعوام المقبلة شرف كبير، موضحا أنها ستكون فرصة للاستفادة من جميع الخبرات والأهم أنها فرصة لدعم الأهداف القومية.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل تنصيبه رئيسا للجامعة فى حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد الجوهرى رئيسا لجامعة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفير أوكا هيروشي – سفير اليابان بالقاهرة، وإيموتو ساتشيكو - النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة من الجانبين المصرى واليابانى.

وأضاف الدكتور عدلى أن الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية مستخرجة من أهداف رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى UN SDGs والأجندة الأفريقية مع العلم أن هذا متوافق مع المهام والرؤى للجامعة، مشيرا إلى أنه ليس من المستطاع وضع استراتيجية محلية مدروسة جيدا دون الإدراك بالعوامل الإقليمية والدولية والتنبؤات الديموغرافية القومية والدولية، بالإضافة إلى احتياجات العمل القومية والدولية وأخذها فى الاعتبار.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تم تطويرها بمساهمة كل أعضاء الجامعة خلال الـ6 أشهر الماضية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمناء في ديسمبر 2021 مدونة في ملف مكون من 130 صفحة التي يمكن تحميلها من موقع الجامعة.

وأشار إلى أن المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية تتضمن :

- تقييم للاحتياجات سوق العمل الدولي في المستقبل و الديمغرافية المتوقعة.

- الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030

- الجانب الاقتصادى

- احتياجات العمل القومية

- وجهة النظر الأفريقية

- الديمغرافية المتوقعة

- المهام و الرؤى للجامعة ومواءمتها مع الاحتياجات القومية و الدولية

- تقييم مفصل و تحليل swot لبرامج الجامعة ، الكفاءة البشرية، و البنية الأساسية (أكثر من ١٠٠ تحليل swot و نماذج تقييم

- نظرة عامة نحو الأفعال الاستراتيجية للجامعة

- نهج التنفيذ على درجة عالية مفصلة للخطة الاستراتيجية