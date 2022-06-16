جمعية الأورمان: نستهدف 1.5 مليون كيلو لحوم للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العيد

كتب مدحت وهبة

اعلنت جمعية الأورمان الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع مليون ونصف مليون كيلو لحوم مستوردة وبلدية لهذا العام 2022 من غير القادرين فى قرى الجمهورية ونجوعها ومدنها، وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية والحدودية (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء – مرسي مطروح و حلايب وشلاتين).

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعى من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم، للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية، وأن خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الأضحية إلى الأسر المستفيدة فى أكثر المناطق احتياجا فى أنحاء الجمهورية.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهى "صك مستورد صغير" بقيمة 2250 جنيها، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 750 جنيها فى أول مرة ثم يدفع 300 جنيه شهريا لمدة 5 أشهر، و"صك مستورد كبير" بقيمة 2950 جنيها ويدفع المتبرع 750 جنيها فى أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 5 أشهر، و"صك بلدى" بقيمة 3600 ويدفع المتبرع "الصك البلدى" 1100 جنيه ويدفع كل شهر 500 جنيه لمدة 5 أشهر.