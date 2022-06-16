تعرف على أسباب وأعراض وعلاج اضطراب الكلى

كتبت إيناس البنا

تعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم، والتهاب الكلي الحاد يحدث عندما تلتهب الكلى فجأة، وقد يكون هذا نتيجة لعدة أسباب، ولكن إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى أمراض الكلى وفي الحالات القصوى الفشل الكلوي، وفقا لموقع " timesnownews".

أسباب التهاب الكلى



التهاب الحويضة والكلية: هو التهاب في الكلى يحدث بسبب عدوى بكتيرية. عادة، تبدأ العدوى داخل المثانة ثم تصعد إلى الحالب ثم إلى الكلى.

التهاب الكلية الخلالي: في هذا النوع من التهاب الكلية الحاد، يصبح الفراغ بين الأنابيب الكلوية ملتهبًا، ويؤدي الالتهاب في الأنابيب إلى تورم الكلى أيضًا.

التهاب كبيبات الكلى: يحدث التهاب كبيبات الكلى عندما تلتهب الكبيبات في الكلى، والكبيبات هي مجموعات صغيرة من الشعيرات الدموية التي تنقل الدم وتعمل كوحدات ترشيح، عندما تلتهب الكبيبات ، قد لا تتمكن من تصفية الدم بشكل صحيح.

قد يكون الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى لديهم فرصة أكبر للإصابة بالتهاب الكلية الحاد، أيضًا، الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز المناعي لديهم فرصة أكبر للإصابة بالتهاب الكلية.

أعراض التهاب الكلية:



نتيجة لوفرة البروتين في البول، يصبح البول رغويًا أو فقاعيًا.

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم سببًا أيضًا في الإصابة بالتهاب الكلية.

بسبب احتباس السوائل في الجسم، هناك تورم في الوجه واليدين والقدمين والبطن.

تتسبب خلايا الدم الحمراء في البول في أن يصبح بولك ورديًا أو بلون الكولا.

يمكن أيضًا أن تُعزى تقلصات العضلات والتعب إلى أعراض التهاب الكلية الحاد.

علاج التهاب الكلية:



الأدوية: يصف الأطباء الأدوية لعلاج التهابات الكلى في المراحل الأولية. قد يقترحون أيضًا المضادات الحيوية التي قد تساعد في التعافي بشكل أسرع من هذه الحالة.

غسيل الكلى: عندما يتبين أن الحالة خطيرة وقد تعرضت وظيفة الكلى لضعف كبير، فإن غسيل الكلى هو ما يقترحه معظم الأطباء. يساعد غسيل الكلى على تنقية الدم من السموم والشوائب.

الحفاظ على توازن الكهارل: يُقترح بعض المكملات (مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم) لإصلاح الكلى ومنع أي ضرر آخر. يزيد من مستوى الإلكتروليتات ، وإذا انخفض مستواه يعطى مكملات البوتاسيوم والفوسفور.

الترطيب: إذا كان هناك نقص في الماء في جسم المريض ، فينصح بشرب المزيد من الماء. بصرف النظر عن هذا ، يجب استهلاك المزيد من السوائل حتى يمكن طرد البكتيريا من خلال البول.