تداول 194558 طن بضائع وسلع استراتيجية خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، وتم تداول 194558 طنا خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 3203 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
وقال بيان الميناء اليوم إنه انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخول وخروج 38 سفينة إلى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 24 سفينة.
ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين على رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.
تداول 194558 طن بضائع وسلع استراتيجية خلال 48 ساعة بميناء الإسكندريةالخميس، 16 يونيو 2022 04:55 م
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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، وتم تداول 194558 طنا خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 3203 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
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