تحرير 30 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة موسعة بمدن الدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي الأسواق والمحلات والمخابز، أسفرت عن تحرير 30 محضرا بالمخالفات المتنوعة والتي تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وتم إحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، موجها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن طلخا وبلقاس وجمصة والمنصورة، وأن المحاضر التي تم تحريرها كانت عبارة عن محضر نقص وزن لرغيف الخبز، ومحضر عدم تواجد ماكينة الصرف و2محضر تصرف في دقيق مدعم ومحضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر توقف عن الإنتاج و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر ذبح خارج السلخانة و2 محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص.

وتابع أنه تم تحرير 2 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية ومحضر تجميع سلع تموينية و2 مخضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على سلع تموينية بقيمة 3003 جنيها و2.5 طن زيت طعام و2.5 طن ذرة صفراء مجروشة و55 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة 4100 زجاجة مياه غازيةو9 شكائر دقيق مدعم.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.