اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 02:12 م
أكرم القصاص
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تحرير محاضر وضبط أدوية وغلق مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى بنى سويف

الخميس، 16 يونيو 2022 01:12 م
تحرير محاضر وضبط أدوية وغلق مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر، بعمل حملة على المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، يدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين علميا ومهنيا، حيث تم ضبط أدوية مستشفيات وهيئة شراء موحد، بالإضافة إلى فوارغ لأدوية نفسية، حيث تم تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد شارك في الحملة: الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، والدكتور مصطفى محمود عبد الحميد، والدكتورة مريم علاء الدين والدكتورة رباب أحمد شاكر من إدارة العلاج الحر.

غلق مركز لعلاج الإدمان يدار بدون ترخيص ببني سويف (1)
غلق مركز لعلاج الإدمان يدار بدون ترخيص ببني سويف 

 

غلق مركز لعلاج الإدمان يدار بدون ترخيص ببني سويف (2)
غلق مركز لعلاج الإدمان يدار بدون ترخيص ببني سويف

 

غلق مركز لعلاج الإدمان يدار بدون ترخيص ببني سويف (3)
غلق مركز لعلاج الإدمان يدار بدون ترخيص ببني سويف

 


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