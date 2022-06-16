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"تاون جاس" لسكان الوراق بسبب أعمال صيانة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الخميس، 16 يونيو 2022 05:03 م
"تاون جاس" لسكان الوراق بسبب أعمال صيانة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال صيانة بنظام إضافة الرائحة بمحطة الوراق، وذلك يوم الأحد فى الساعة التاسعة صباحا.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 
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