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أعمال تدفيع الغاز الطبيعى..

"تاون جاس" لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الخميس، 16 يونيو 2022 06:06 م
"تاون جاس" لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غاز طبيعى - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال تدفيع الغاز الطبيعى بالتجمع الأول، وذلك اعتبارا يوم الأحد فى الساعة العاشرة مساء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
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وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.

الغاز

الغاز الطبيعى

تاون جاس

البترول



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