انهيار عقار قديم من طابقين خالٍ من السكان فى طنطا

الغربية محمد طارق

شهدت منطقة أول شارع الحلو بالتقاطع مع شارع الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا التابعة لمحافظة الغربية، انهيار منزل قديم من طابقين خال من السكان، دون وقع خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانهيار مفاجئ لأحد المنازل القديمة غير المأهولة بالسكان بمنطقة شارع الحلو دائرة قسم ثان طنطا.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بقوات الدفاع المدنى وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار، حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.