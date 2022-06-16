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انقطاع المياه عن المكس والدخيلة ومناطق أخرى بالإسكندرية اليوم بسبب الصيانة

الخميس، 16 يونيو 2022 04:30 ص
انقطاع المياه عن المكس والدخيلة ومناطق أخرى بالإسكندرية اليوم بسبب الصيانة قطع مياه - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه اليوم الخميس، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية، خاصة من طريق أم زغيو أمام شركة الإسمنت.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، فى بيان صادر أمس، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال نقل خط رئيسى 700 مم بمنطقة طريق غرب الإسكندرية، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق "وادى القمر ومثلث الشركات والمكس والدخيلة"، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال نقل الخط.

وناشدت شركة مياه الإسكندرية المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى او على رقم 035815700.

 

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بيان الشركة

 


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