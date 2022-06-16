وقالت ليونور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية فى تصريحات، اليوم الخميس، إن احتياجات الطاقة تم تأمينها للمستهلكين وهناك تراجع ملموس في الطلب على الغاز وتسارع في النمو والاعتماد على موارد الطاقة النظيفة البديلة إضافة إلى وضع المخزونات الجيدة .

وأوضحت جويسلر، أن الأيام القليلة الماضية أظهرت مدى أهمية التحرر من الاعتماد على الغاز القادم من روسيا، لافتة إلى أن التوسع في الطاقات المتجددة هو أيضًا مسألة تتعلق بالأمن القومي والأوروبى .

يشار الى أن شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" أعلنت أيضا عن خفض إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا من خلال خط أنابيب نورد ستريم على بحر البلطيق .