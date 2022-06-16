اليوم السابع
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المستشار الألمانى يتعهد من كييف بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا

الخميس، 16 يونيو 2022 01:37 م
المستشار الألمانى يتعهد من كييف بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا أولاف شولتز -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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تعهد المستشار الألمانى أولاف شولتز اليوم الخميس، أثناء زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا.
 
وقال شولتز - خلال زيارته لأوكرانيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي -  إننا لم نأت لإظهار التضامن وحده فحسب، ولكن نتعهد بمواصلة المساعدة التي ننظمها ماليا وإنسانيا وكذلك فيما يتعلق بالأسلحة، مؤكدا أنه سيتم مواصلة الدعم طالما كان ذلك ضروريا لنضال أوكرانيا من أجل الاستقلال، على حد قوله.
 
وشدد على أن العقوبات المفروضة ضد روسيا تتمتع بأهمية كبيرة، مضيفاً لأنها تسهم فى توفير فرصة أن تتخلى روسيا عن نواياها وأن تسحب قواتها وهذا هو هدفنا.
 
ويذكر أن القادة الثلاثة سوف يعقدون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اولاف شولتز

اوكرانيا

رئيس وزراء ايطاليا

زيلينسكى



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