اللحوم بـ120 جنيها والطماطم بـ5 جنيهات.. محافظ بنى سويف يفتتح معرض "أضحى مبارك"

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف معرض أضحى مبارك لبيع اللحوم، والذى تقيمه المحافظة، ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين، وذلك بحضور المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، والدكتور محمد جلال مدير عام الطب البيطرى، والمحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والتنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.





وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعرض مستمعا لمدير الوحدة الاقتصادية عن تفاصيل ومكونات المعرض، الذى أقامته المحافظة خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والحية والدواجن بأسعار مخفضة بسعر 120 جنيهاً للكيلو البلدى، ولحوم مجمدة مستودرة بأسعار 75 جنيهاً للبرازيلي و65 جنيهاً للحوم الهندى، فضلا عن تفقد أقسام المعرض الدائم لبيع السلع والمنتجات الغذائية والذي يشمل: خضار وفاكهة وأرز وسكر ومكرونة وبقوليات وزيوت وعطارة ومخللات، بجانب قسم للملابس الجاهزة بأسعار مدعمة "رجالي وسيدات وأطفال"، وذلك للتيسير على المواطنين فى توفير احتياجاتهم من تلك السلع خلال العيد، حيث يشارك في المعرض مجموعة من شركات وعارضين من القطاع الخاص بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز المشروعات.



وتجول المحافظ داخل المعرض، متفقداً حركة البيع والشراء والتيسيرات المقدمة، وتبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، حيث يشهد المعرض إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وذلك وفق ضوابط ترتكز على تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية.



ووجه المحافظ بإعداد قائمة شاملة تتضمن كافة أسعار السلع والمنتجات التي يوفرها المعرض، وإرسالها لإدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام،لمتابعة التزام التجار والعارضين بالأسعار المعلنة والمتفق عليها مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية والشركات المشاركة في المعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين ، مشدداً على على المتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج من المعرض،لتجنب الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع على المعرض، ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالارشادات التوعوية التى أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.



ونوه المحافظ عن أنه يتم حاليا إقامة معارض وشوادر مماثلة لبيع اللحوم والسلع بمراكز ومدن الوحدات المحلية الأخرى،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح اللحوم والسلع الغذائية ،للتيسير على المواطنين ،ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة الكريمة،وذلك عن طريق التوسع فى إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة وطرحها بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمتربط بالعيد.



جانب من الإفتتاح



جانب من الإفتتاح

جانب من الإفتتاح



جانب من الإفتتاح



جانب من الإفتتاح



محافظ بنى سويف يفتتح معرض اضحى مبارك



محافظ بنى سويف يفتتح معرض اضحى مبارك



محافظ بنى سويف يفتتح معرض اضحى مبارك



محافظ بنى سويف يفتتح معرض اضحى مبارك