اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 06:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الكسارة سقطت عليه.. مصرع عامل داخل مصنع رخام فى الصف

الخميس، 16 يونيو 2022 05:22 م
الكسارة سقطت عليه.. مصرع عامل داخل مصنع رخام فى الصف اسعاف-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى عامل مصرعه داخل مصنع رخام في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن جزء من كسارة الرخام سقطت عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصنع رخام في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل خلال أداء عمله، سقط عليه جزء من كسارة الرخام، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
 
أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم مناظرة الجثة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

مصرع عامل

مصنع رخام

مصرع عامل بالصف

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة