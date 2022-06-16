الكسارة سقطت عليه.. مصرع عامل داخل مصنع رخام فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه داخل مصنع رخام في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن جزء من كسارة الرخام سقطت عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصنع رخام في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل خلال أداء عمله، سقط عليه جزء من كسارة الرخام، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم مناظرة الجثة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.