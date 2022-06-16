اليوم السابع
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القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالزاوية الحمراء

الخميس، 16 يونيو 2022 01:00 م
القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالزاوية الحمراء رجال المباحث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل زوجته بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

 

وعثر على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات فى الرقبة والصدر، وتبين من خلال الفحص، أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.

 

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم احالته الى النيابة التي أمرت بحبس المتهم.


جريمة قتل

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وزارة الداخلية

الزواية الحمراء



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