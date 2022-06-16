القبض على عامل قتل نجله فى مشاجرة بينهما بمنطقة شبرا

كتب أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل بعدما قتل نجله بعد التعدى عليه بقطعة حديدية بمنطقة شبرا فى مشاجرة بينهما، وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومتوفى فى منطقة شبرا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص بعدما تعدى عليه والده فى مشاجرة بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحبسه.