الصحة: قرار إلغاء القيود على مصر جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا

محمود رضا الزاملى

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اتخاذ قرار إلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا علاوة على دراسة الوضع الوبائى مصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن معدلات الإصابات انخفضت كثيرا وكذلك معدلات دخول المستشفيات، والتى أصبحت أقل بكثير مما سبق، لذلك رأت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب لمصر، وتم رفع كل إجراءات السفر والدخول إلى مصر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه يوجد 38 دولة أتخذت نفس الإجراءات وتم فتح الحدود أمام المسافرين خاصة بعد توافر اللقاحات وفهم فيروس كورونا وتحوراته.

يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر اليوم إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر.