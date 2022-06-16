اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: قرار إلغاء القيود على مصر جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا

الخميس، 16 يونيو 2022 08:02 م
الصحة: قرار إلغاء القيود على مصر جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اتخاذ قرار إلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا علاوة على دراسة الوضع الوبائى مصر.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن معدلات الإصابات انخفضت كثيرا وكذلك معدلات دخول المستشفيات، والتى أصبحت أقل بكثير مما سبق، لذلك رأت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب لمصر، وتم رفع كل إجراءات السفر والدخول إلى مصر. 
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه يوجد 38 دولة أتخذت نفس الإجراءات وتم فتح الحدود أمام المسافرين خاصة بعد توافر اللقاحات وفهم فيروس كورونا وتحوراته.
 
يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر اليوم إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر.

الصحة

مصر

قيود كورونا

أخبار مصر

الحالة الوبائية



الموضوعات المتعلقة

صحة الشرقية تستقبل وفدا من الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:22 م

وزارة الصحة تكشف إجراءات ترخيص العيادات الطبية الخاصة.. فيديو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:30 ص

هل اختفى كورونا بعد توقف وزارة الصحة عن إصدار البيان الأسبوعى حول الوباء؟.. "علمية كورونا": الفيروس موجود ولكن أقل حدة وأسرع انتشارا.. وتؤكد: التوسع فى اللقاحات وراء تراجع الإصابات وانخفاض الوفيات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:00 ص

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين النموذجى خلال زيارته لمطروح

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:48 م

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير وتجهيز مستشفى مارينا المركزى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:25 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة