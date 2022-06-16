الرى تنظم ندوة توعية مائية بالقليوبية حول تأثير التغيرات المناخية على المياه

كتبت أسماء نصار

نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ندوة توعية مائية حول تأثير التغيرات المناخية على المياه وجهود الدولة فى خفض التأثيرات السلبية للتغير المناخي.

‎تناول اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجهقطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه، كذلك تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلةفي اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائي .

كما تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولاسيمامشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة في اﻷربع تاءات وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة في مواجهة العجز المائيبالتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائيةوتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .

كما أوصت الندوة بضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية من أجل مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكياتالإيجابية فى نفوس الطلبة والطالبات من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.. حاضر في الندوةأحد أعضاء فريق التوعية المائية بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي.