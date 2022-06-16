الدفاع الروسية: أوكرانيا أعتقلت 367 شخصًا فى مدينتي دنيبر وزابوروجيا

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف اختفاء 367 شخصا اعتقلهم الأوكرانيين عند حواجز نصبوها في مدينتي دنيبر وزابوروجيا الأوكرانيتين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه من 1 يونيو إلى 16 يونيو 2022، بين المعتقلين لا يزال مصير 367 شخصا مجهولا بالنسبة إلى أقاربهم وأصدقائهم، ومعظمهم من النساء والمراهقين، لافتا إلى أنه عند نقاط التفتيش في دنيبر وزابوروجيا، يقوم مسلحو أوكرانيا بعمليات تفتيش كاملة للمدنيين، حيث يتعرض جميع المواطنين المشتبه في ولائهم لروسيا أو إدانتهم لنظام كييف للعنف الجسدي ويتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف لاستجوابهم.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: منعت السلطات الأوكرانية بحجة ضمان سلامة المواطنين جميع المخارج من البلدات التي تسيطر عليها باتجاه الأراضي المحررة في دونباس، وزابوروجيا ونيقولايف وخاركوف وخيرسون الشعبية، مما عرض للخطر أرواح المدنيين، وكذلك إجبارهم على إخلائهم بشكل مستقل إلى المناطق الغربية من أوكرانيا، مشيرا إلى تخطيط كييف لنشر تلفيقات عبر وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية والإنترنت عن "وحشية الروس" في أوديسا جنوب غربي أوكرانيا.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: نحذر مقدما من أنه في المستقبل القريب من المخطط توزيع هذه المواد وغيرها من المواد الملفقة من قبل نظام كييف حول "وحشية الروس" على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية، وكذلك موارد الإنترنت، مشيرا إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، يعامل الجيش الروسي السكان المدنيين بشكل إنساني للغاية ولا يضرب البنية التحتية المدنية، على عكس التشكيلات المسلحة الأوكرانية.