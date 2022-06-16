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"التعليم" تنظم مسابقة تطبيقات مايكروسوفت لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية

الخميس، 16 يونيو 2022 11:20 ص
"التعليم" تنظم مسابقة تطبيقات مايكروسوفت لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية (Championship MOS World) من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجيه وتعزيز قدرتهم على الإبداع.
 
وأكدت الدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني أن هذه المسابقة تستهدف الطلاب من سن (13 إلي سن 18عام) بالمراحل التعليمية المختلفة، وتمت على مستوي الجمهورية بالمرحلة الأولي (التمهيدية) والتي اشترك بها ما يقرب من عدد 3500 طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب وتم اختبارهم بالمديريات التعليمية.
 
وأوضحت الدكتورة فتحية خيرى أنه سيتم اختيار أفضل 150 طالب على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجه تم الحصول عليها في أسرع وقت، مشيرة إلى أن المرحلة النهائية يتم فيها إجراء اختبارات التصفيات النهائية لاختيار أفضل 6 طلاب، وذلك باستضافة الطلاب الفائزين في مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة في الفترة من يوم الإثنين 20 يونيو 2022 إلى الأربعاء 22 يونيو 2022.

التربية والتعليم مسابقة مايكروسوفت العالمية

اكتشاف مواهب الطلاب التكنولوجية

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