اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 05:09 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبي يقدم 162 مليون يورو منحة لتونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية

الخميس، 16 يونيو 2022 04:14 م
الاتحاد الأوروبي يقدم 162 مليون يورو منحة لتونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مالية بقيمة 162 مليون يورو لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته الحكومة في عدد من المجالات كالحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار، والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير، والانتقال الطاقي، والعدل.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، حيث تضاف هذه المنحة إلى منحة سابقة تم صرفها في بداية شهر أبريل الماضي بقيمة قدرها 51 مليون يورو مخصصة لدعم قطاعات، التربية والإندماج الاجتماعي والتنمية الريفية.


وجدد الوزير التونسي، حرص بلاده على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة.


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