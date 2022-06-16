"الأعلى للإعلام" يسلم "اليوم السابع" رخصة مزاولة المهنة.. صور

كتب هشام عبد الجليل - تصوير كريم عبد العزيز

سلم الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ترخيص مزاولة نشاط الموقع الإلكتروني لجريدة "اليوم السابع" والتى تسلمها نيابة عن الجريدة الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع.

جاء ذلك خلال حفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، حيث يشهد الاحتفال إصدار العدد الأكبر من الموافقات والتراخيص منذ تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عام 2016.

ويحضر الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الصحف والمواقع الإخبارية، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذي لـ " اليوم السابع"، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس.























































