استمتع بعروض الخيول فى احتفالات أهالى مدينة الزينية بالأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" في بث مباشر مشاركة نجوم الخيالة فى أحد الاحتفالات المبهجة بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حيث تجمع الخيالة من مختلف قرى ونجوع محافظات الأقصر وقنا وأسوان، للاحتفال على طريقتهم الخاصة بسباقات الخيول وحلقات الأحصنة المبهجة، على أنغام المزمار البلدى الشهيرة فى تلك الفعاليات.







وفى هذا الصدد، يقول ماجد أبو قرين ابن مدينة الزينية، أن عادة مرماح الخيول وحلقات التحطيب على ظهر الخيول وصينية الخيول هى عادات متوارثة منذ عشرات السنين، حيث يجرى تنظيم الاحتفالات المختلفة بالموالد والمناسبات السعيدة من زفاف أو ميلاد طفل أو تخرج طلبة أو تفوق وغيرها بالطقوس الشهيرة بصورة دائمة.



ويضيف ماجد أبو قرين لـ"اليوم السابع"، أن مرماح الخيول يعتبر فرصة كبيرة للتقارب والتآخى والمحبة بين أبناء العائلات الكبرى فى الأقصر وباقي محافظات الصعيد، حيث يتجمع الخيالة من أصحاب الخبرات الكبار والشباب والنجوم الجدد وسط أجواء مبهجة وسعيدة، والجميع يتعلم فنون ركوب الخيول والمرماح وعمل الصينية الدائرية للتبارز بكل شرف وفرحة ومحبة بالرقص بالخيول.



وأوضح ابن مدينة الزينية، أن فعاليات المرماح بالخيول تبدأ بالتجمع فى أحد الأراضى الواسعة المساحة والأرضية تكون ترابية لتظهر قدرات ومهارات الخيالة فيها، والتى تنطلق بعد صلاة العصر وتستمر بالعزف بالمزمار حتى وقت آذان المغرب، وينتقل الجميع من الخيالة والضيوف لتناول وجبة العشاء ثم يجرى تنظيم عروض بالرقص بالخيول حتى نهاية وقت الليل وسط أجواء كرنفالية مبهجة.



ويعتبر مرماح الخيول والتحطيب من أهم ملامح الاحتفالات المختلفة فى الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث يشارك كبار وشباب العائلات المختلفة بجانب مشاركة السياح فى مرماح قرى البر الغربي من مختلف الجنسيات بارتدائهم الجلاليب البلدية وحملهم للعصا للمشاركة مع المحطبين من خارج الحلبة أو بعد انتهاء المنافسة وأحيانا يمتطون الخيول للمشاركة فى مسابقة "المرماح" أو سباق الخيل، حيث تخصص مساحة واسعة داخل الاحتفالات والموالد لسباقات الخيل التى يشاهدها آلاف المحبين هذا العام.



أقوى عروض بالخيول فى الصعيد



الخيالة يبهجون الجميع فى المرماح