إنهاء تبطين 8 ترع بالأقصر ومواصلة العمل فى 15 ترعة أخرى.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تعمل محافظة الأقصر على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروعات تبطين الترع فى المدن المختلفة والتى تنفذ تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث إن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع محافظات مصر، والذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنوياً.



وفى هذا الصدد، يقول ياسر جاد مدير عام التخطيط بالأقصر، ومسئول حياة كريمة، أنه يجرى العمل فى تبطين وتأهيل 23 ترعة حول الأقصر منذ سبتمبر 2020 بخطة تنتهى فيها عمليات التبطين فى أغسطس 2022، وذلك بطول 435.575 كيلو مترا، حيث تم الإنتهاء بنسبة 100% من 8 ترع، وهى كما يلى: (ترعة الزينية – ترعة الجبل بأرمنت – ترعة السلامة القبلية – ترعة السلامية البحرية – ترعة الجبل بإسنا – ترعة جزيرة الكيمان – ترعة ساحل الشغب – ترعة الساحل).



وأضاف ياسر جاد لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل فى تأهيل وتبطين باقي الترع الـ15 بنسبة تنفيذ متنوعة، حيث يتابع المحافظ ومسئولو حياة كريمة العمل فى تبطين ترعة طريق المراسى وترعة المقلبية بطول 3 كيلو مترات تبدأ من أمام مركز شرطة البياضية وتنتهي بمدخل قرية المطاعية، والتي جرى الانتهاء من أعمال تأهيلها وتبطينها خلال 6 أشهر، ومشروع تبطين نحو 7 كيلو مترات من ترعة المعلا بمدينة الطود، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 1 كيلو متر من إجمالي أعمال التبطين للمشروع الذي بدأ العمل به يونيو الماضي، ومن المقرر إنهاؤه بنهاية شهر مايو 2023.





إحدي ترع الطود بعد نهاية تبطينها



الأعمال الجارية في تبطين الترع



العمل فى تبطين الترع بالأقصر



تبطين الترع ضمن حياة كريمة



تبطين ترعة الجبل بمدينة أرمنت بطول 8700 متر



جانب من التبطين للترع



جانب من العمل فى تبطين الترع بإسنا



جانب من العمل فى تبطين الترع جنوب الأقصر