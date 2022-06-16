إعدام أكثر من 2.5 طن أغذية فاسدة وغلق 3 منشآت مخالفة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بكفر صقر، وأبو حماد، وديرب نجم، وبلبيس، وأبوكبير، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.



تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 2 منشأة بديرب نجم، ومنشأة بأبوكبير، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن و 590 كجم أسماك ولحوم مجمدة وهوالك دجاج ومخللات وجبن وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 13 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 35 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بهذه المدن.



وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.