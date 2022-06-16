أيمن جلال من المحلية للعالمية.. بطل أفريقيا والبحر المتوسط بالكنغوفو.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع لاعب منتخب مصر الكابتن أيمن جلال الحاصل على بطولة أفريقيا 9 مرات وبطولة البحر المتوسط وذهبية أفريقيا فى الدورة الأخيرة التى أقيمت فى دولة الجزائر.







وقال أيمن جلال ابن مركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، إن حلم البطولة بدأ منذ أن كنت فى عمر الـ6 سنوات عندما بدأت أولى خطوات فى لعبة الكنغوفو، عندما فشلت فى تحقيق مركز فى أول بطولة اشتركت فيها، بدأت العزيمة تظهر وقررت أن أكون بطلا للعالم وأفريقيا فى هذه اللحظة، وبالفعل بدأت التعلم واشتغلت على نفسى كثيرا حتى أصبحت لاعبا فى منتخب مصر، ومدربا لمنتخب الشباب.



وأضاف أيمن استطعت طوال رحلتى فى اللعبة أن أحقق العديد من الإنحازات منها بطولة أفريقيا 9 مرات وبطولة البحر المتوسط وكذلك بطولة العالم، وما زال الطموح موجود فى حصد المزيد من البطولات، والآن أحاول نقل خبراتى إلى أبناء محافظة المنيا أطفال وفتيات وكبار وأقول لهم أن الطموح لا تستطيع أى عقبات الوقوف بوجهه.