اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 05:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أيمن جلال من المحلية للعالمية.. بطل أفريقيا والبحر المتوسط بالكنغوفو.. فيديو

الخميس، 16 يونيو 2022 04:00 ص
أيمن جلال من المحلية للعالمية.. بطل أفريقيا والبحر المتوسط بالكنغوفو.. فيديو أيمن جلال
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع لاعب منتخب مصر الكابتن أيمن جلال الحاصل على بطولة أفريقيا 9 مرات وبطولة البحر المتوسط وذهبية أفريقيا فى الدورة الأخيرة التى أقيمت فى دولة الجزائر.



وقال أيمن جلال ابن مركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، إن حلم البطولة بدأ منذ أن كنت فى عمر الـ6 سنوات عندما بدأت أولى خطوات فى لعبة الكنغوفو، عندما فشلت فى تحقيق مركز فى أول بطولة اشتركت فيها، بدأت العزيمة تظهر وقررت أن أكون بطلا للعالم وأفريقيا فى هذه اللحظة، وبالفعل بدأت التعلم واشتغلت على نفسى كثيرا حتى أصبحت لاعبا فى منتخب مصر، ومدربا لمنتخب الشباب.

وأضاف أيمن استطعت طوال رحلتى فى اللعبة أن أحقق العديد من الإنحازات منها بطولة أفريقيا 9 مرات وبطولة البحر المتوسط وكذلك بطولة العالم، وما زال الطموح موجود فى حصد المزيد من البطولات، والآن أحاول نقل خبراتى إلى أبناء محافظة المنيا أطفال وفتيات وكبار وأقول لهم أن الطموح لا تستطيع أى عقبات الوقوف بوجهه.


ايمن جلال

سمالوط

الكنغوفو

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة