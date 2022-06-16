اليوم السابع
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أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون انقطاع المياه.. ورئيس المدينة يرد

الخميس، 16 يونيو 2022 03:37 م
أهالى قرية الملعب بالدقهلية يشكون انقطاع المياه.. ورئيس المدينة يرد انقطاع مياه الشرب
كتب - محمود أحمد عطا - الدقهلية - مرام محمد

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اشتكى أهالى قرية الملعب التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من سوء الخدمات وتهالك شبكة مياه الشرب، حيث يعانى أهالى القرية من ندرة مياه الشرب منذ فترة طويلة بسبب ضعف ضخ المياه من شبكة مياه الشرب واستمرار الشكاوى.

وأرسل القارئ أحمد عادل سرحان المقيم فى قرية الملعب مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من انقطاع مياه الشرب منذ مدة ، لافتا لازدياد الأزمة فى هذه الأيام حيث تنقطع المياه فترات طويلة، وأرسل الأهالى عددا من الشكاوى للمحافظة طالبين فيها عودة الضخ المنتظم لمياه الشرب، رفقًا بالأهالى.
 
ومن جانبه، أكد محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن قرية الملعب تقع ضمن قرى مركز بلقاس التي ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية سواء محطات مياه شرب أو محطات معالجة صرف صحي، وذلك ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع تطوير قرى الريف المصري، والتي بدورها ستواجه ما يقابله أهالي القرية من مشكلة انقطاع المياه.
 
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