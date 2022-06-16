أفضل 5 فيتامينات للوقاية من تساقط الشعر.. أين تحصلين عليها من طعامك؟

كتب حسام الشقويرى

هل يؤثر نظامك الغذائي على شعرك؟ إذا كنت لا تحصلين على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية ، فقد تكونين عرضة لخطر تساقط الشعر. اكتشفى الأطعمة التي يمكنك الحصول على هذه العناصر الغذائية الهامة منها ، وتأكدى من التحدث إلى أخصائي طبي قبل تناول مكمل غذائي. عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات ، فالكثير منها ليس أفضل ، وفي بعض الأحيان قد يكون الإفراط في تناولها ضارًا، حسبما نشر موقع webmd

وهذه الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، ومنها:

1. البيوتين



البيوتين (فيتامين ب 7) مهم للخلايا داخل جسمك. يمكن أن تسبب المستويات المنخفضة منه تساقط الشعر وطفح جلدي وهشاشة الأظافر. قد تكون مستوياتك منخفضة إذا كنت:

الحمل أو الرضاعة

تتناولين بعض المضادات الحيوية أو أدوية الصرع

يحصل معظم الناس على ما يكفي من البيوتين من نظامهم الغذائي. يمكنك أن تجديه في أطعمة مثل:

صفار البيض

كل الحبوب

لحمة

2. الحديد



تحتاج خلايا الدم الحمراء إلى الحديد لحمل الأكسجين. يمكن أن تسبب المستويات المنخفضة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد . تشمل الأعراض التعب وشحوب الجلد وتساقط الشعر.

أنت معرضة لخطر نقص الحديد إذا:

امرأة تعانين من غزارة الدورة الشهرية

لديك مرض مزمن

نباتية

بعض الأطعمة الغنية بالحديد بشكل طبيعي تشمل:

اللحوم الحمراء ، تتغذى على العشب

خضار ورقية

البقوليات

3. فيتامين سي



فيتامين ج ضروري لأمعائك لامتصاص الحديد. بعض المصادر الجيدة لذلك هي:

الحمضيات

خضار ورقية

الفلفل

" إن تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد في نفس الوقت مع الطعام الذي يحتوي على فيتامين C سيساعدك على امتصاص الحديد بشكل أفضل في هذا الطعام" ، هذا ما قالته Megan Byrd ، RD ، لـ WebMD Connect to Care.

4. فيتامين د



ربما تعلمين بالفعل أن فيتامين د مهم للعظام. لكن هل تعلمين أن المستويات المنخفضة منه مرتبطة بتساقط الشعر؟ تصنع بشرتك فيتامين د عندما تتعرضين لأشعة الشمس ، لكن لا يستطيع الكثير من الناس الحصول على ما يكفي من الشمس وحدها.

يمكنك زيادة مستوياتك عن طريق تناول الأسماك الدهنية أو شرب الحليب المدعم. يمكنك أيضًا أن تطلبى من طبيبك أن يوصي بمكمل غذائي. سيعزز تناول المغنيسيوم مع فيتامين د التوافر البيولوجي.

5. الزنك



يمكن أن يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في صنع البروتينات في شعرك والخلايا الأخرى. لا يمكن لجسمك أن يصنعه ، لذا فأنت بحاجة إلى الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية. تشمل علامات انخفاض مستويات الزنك تساقط الشعر وضعف التئام الجروح وضعف حاسة التذوق أو الشم.

أنت معرضة لخطر انخفاض الزنك إذا كنت:

حامل أو مرضعة

تعانين من مرض في الأمعاء أو إسهال شديد

لديك مرض في الكلى

يمكنك الحصول على الزنك من الأطعمة الطبيعية الكاملة مثل:

المحار

لحمة

فول

المكسرات والبذور