أعمال تعديل خطوط.. "تاون جاس" لسكان الزمالك: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

كتبت - مروة الغول

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال تعديل خطوط بالزمالك ، وذلك اعتبارا من اليوم فى الساعه العاشرة مساء.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.