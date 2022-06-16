أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر

كتب أحمد عرفة

أغلقت الأسواق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت الأمم المتحدة، اليوم/الخميس/، أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية في الحرب بأوكرانيا بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 4481 قتلوا، وأصيب 5565، أي ما مجموعة 10046 ضحية مدنية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وأضاف المكتب أن من بين القتلى قرابة 300 طفل وأصيب أكثر من 450 طفلاً.