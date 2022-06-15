جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف.

ووفقا لبيان من وزارة الاقتصاد اللبنانية، أوضح سلام حرص بلاده على توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى تطلع الحكومة اللبنانية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.

واستعرض سلام مسار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر ولبنان وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، كما تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات ووجهات نظر ورؤى خلال اجتماع الوزراء العرب التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وقال إن اللقاء أكد أهمية التشاور وتبادل الآراء المستمر بين الدول العربية سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بما يخدم التنسيق وتوافق الآراء إزاء القضايا المطروحة بمنظمة التجارة العالمية التي تمس مصالح الدول النامية والأسواق الناشئة.

من جانبها، قالت الوزيرة نيفين جامع إن اللقاء تناول رغبة الجانب اللبناني في الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال مكافحة الدعم والإغراق، وذلك من خلال تولي قطاع المعالجات التجارية المصري تدريب الكوادر اللبنانية وتبادل الخبرات في هذا المجال، مؤكدة في هذا الإطار حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة للجانب اللبناني، مع الإشارة إلى موقف مصر الداعم لطلب انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية.