وزارة البناء الروسية: إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا ستبدأ قريبا

وكالات

ذكرت وزارة البناء الروسية، أن "عملية إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا فى دونيتسك ستبدأ قريبًا.



وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم ، أن عملية تقييم الأضرار في دونيتسك ولوجانسك ما زالت مستمرة، مضيفة أنه سيتم تنفيذ العمل في جميع المناطق التي تحتاج إلى إعادة إعمار في المستقبل القريب.



وأكدت وزارة البناء الروسية، أنه في المقام الأول سيتم ترميم المباني السكنية والمرافق الاجتماعية؛ من أجل توفير السكن لأكبر عدد من الأشخاص الذين يريدون العودة إلى منازلهم.