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واشنطن تضيف روسيًا وأوكرانيًا وسويديًا إلى قائمة الإرهاب

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:43 م
واشنطن تضيف روسيًا وأوكرانيًا وسويديًا إلى قائمة الإرهاب اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنا روسيا وأوكرانيا وسويديا إلى قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستقوم بإنهاء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا عندما ترى ذلك مناسبا، مشددا على التزام موسكو الراسخ بالأهداف المعلنة للعملية العسكرية.

 

وأكد ريابكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن موسكو ملتزمة بتحقيق أهدافها التي بدأت من أجلها العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفا "رد فعلنا هو أن نثبت أن الخطط التي تهدف إلى (جعل روسيا تعاني من الهزيمة) ستنهار، وأنها ستفشل".

 

وأضاف أن "بلاده ستضع حدا للعملية العسكرية حينما ترى ذلك مناسبا، وليس عن طريق وجود بعض الاستراتيجيين أو الأيديولوجيين أو العسكريين المخططين في واشنطن أو عواصم أخرى".

 

وتابع ريابكوف "يجب أن نثبت ذلك بقوة إرادتنا، بقوة السلاح، واستعدادنا للوقوف بحزم والالتزام بالأهداف التي أعلنتها قيادتنا، وضمان تحقيقها " .

 

وأردف أنه "إذا لم يكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه مستعدين للمفاوضات، وإذا كان من يقفون وراءه مصممين على مواصلة ضخ الأسلحة لأوكرانيا، فهذا اختيارهم، إنه أمر محزن، إنه مأساوي لكن لا نستطيع التراجع".


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