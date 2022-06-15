هيئة النقل فى لندن: تعطل خط اليوبيل لمترو الأنفاق بسبب تحذير أمنى بمحطة واترلو

كتب أحمد عرفة

أعلنت هيئة النقل في لندن، عن تعطل خط اليوبيل لمترو الأنفاق بسبب تحذير أمني في محطة واترلو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الشرطة البريطانية إعادة فتح ساحة الطرف الأغر في لندن بعد إغلاقها بسبب وجود جسم مشبوه بحسب شبكة سكاي نيوز، وكانت أكدت الشرطة البريطانية اليوم السبت، إنها أخلت لفترة وجيزة ساحة الطرف الأغر فى لندن، والقريبة من مكان ستقام فيه احتفالات في وقت لاحق بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

وأضافت الشرطة البريطانية أن حالة التأهب الأمني انتهت بعد وقت قصير، وقالت على تويتر "انتهى الأمر الآن وسيعاد فتح الساحة".