وأضاف بخاش - في تصريحات صحفية بحضور الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم/الأربعاء/- أن هناك حوالي ثلاثة آلاف طبيب وطبيبة وأكثر من خمسة آلاف ممرض وممرضة هاجروا خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الضمان الاجتماعي وفقدان الأدوية، وتسعير المواد الطبية بالعملة الصعبة ورفع الدعم عن معظم الأدوية حتى باتت أسعار بعض الضروري منها تفوق الحد الأدنى للأجور.



وأشار إلى أزمات تأخير صرف مستحقات الأطباء والمستشفيات، بالإضافة إلى المشاكل المالية العالقة والتي تؤثر على القدرة الاستشفائية للمواطن.



ودعا نقيب أطباء بيروت إلى البحث عن الحلول الفورية والسريعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل فوات الآوان، مبديا الاستعداد للتعاون وإبداء المشورة إذا لزم الأمر.