مواطن يزعم تعرض سيارته للسرقة لزيادة عدد المشاهدات بالسوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك"إدعى خلاله أحد الأشخاص تعرض سيارته للرشق بالحجارة بقصد السرقة حال سيره بالطريق السياحى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وأضاف بسابقة تعرضه لواقعة مماثلة فى غضون شهر 12 من العام الماضى.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.. وأمكن التوصل للقائم على نشر مقطع الفيديو ( سائق – مقيم بمحافظة الجيزة "قائد السيارة المشار إليها").

باستدعائه وسؤاله قرر بأنه بتاريخ 10 الجارى حال سيره بالطريق الدائرى بين منطقتى "أعلى المنصورية وأعلى الليبنى" قبل الطريق السياحى، فوجئ بكسر الزجاج الخلفى للسيارة، وأنه لم يشاهد أحد على الطريق أو أحد يلاحقه.. ولدى توقفه لم يعثر علي ثمة أحجار، ولم يحرر محضر بالواقعة، وأن الواقعة التى ادعى تعرضه لها فـى شهر 12من العام الماضى، أقرر أنها حدثت بنطاق القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، وعدم تحريره أية محاضر.

وأضاف أنه نشر مقطع الفيديو كنوع من الإثارة لزيادة متابعية على موقع "فيس بوك"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.