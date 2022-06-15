اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل شرطيين ومشتبه به فى إطلاق نار جنوب كاليفورنيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:02 ص
مقتل شرطيين ومشتبه به فى إطلاق نار جنوب كاليفورنيا الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الأمريكية، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، أن إطلاق نار في مدينة إل مونتي بجنوب كاليفورنيا أودى بحياة شرطيين ومشتبه به، مشيرة إلى أن رجال شرطة تعرضوا لإطلاق النار خلال تعاملهم مع حادث طعن.

وأضافت السلطات في كاليفورنيا، إن الشرطيين اللذين تم إطلاق النار عليهما نُقلا إلى المركز الطبي، حيث توفيا متأثرين بجراحهما. وتحقق إدارة شرطة مقاطعة لوس انجليس في الحادث.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، وهو مجهول الهوية، لقي حتفه أثناء تبادل إطلاق النار.

 


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مدينة إل مونتي

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