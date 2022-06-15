اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تحتفل بمرور 25 عاماً على إنشاء الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:18 ص
مصر تحتفل بمرور 25 عاماً على إنشاء الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي  D-8، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر دائمًا أهمية كبيرة للدور الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز التعاون والتضامن فيما بين الدول الأعضاء فيها، كما أنها حريصة على الاستمرار في المساهمة في الجهود الجماعية من أجل بناء مستقبل مشترك من الازدهار والتنمية لدولها.

وتود مصر أن تعرب مجدداً عن دعمها للمنظمة، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في التركيز على الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها، ومتمنية للمنظمة دوام النجاح في السنوات القادمة.

 

 


مصر

منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

الاقتصاد المصرى



الموضوعات المتعلقة

سامح شكرى: الخارجية المصرية لديها رصيد من المصداقية الدولية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:38 م

اتحاد المصريين بالسعودية يشيد بدور الخارجية المصرية في حادث طريق الهجرة

الأحد، 24 أبريل 2022 10:03 ص

الخارجية المصرية تؤكد رفضها أى تحريض لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:53 م

الخارجية المصرية تدين الهجوم على "أرامكو" السعودية.. وتؤكد: عمل إرهابي خسيس

الجمعة، 25 مارس 2022 08:49 م

الخارجية المصرية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن وهجمات الحوثى

الثلاثاء، 01 مارس 2022 03:43 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة