مصر تحتفل بمرور 25 عاماً على إنشاء الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى

كتب أحمد جمعة

يحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر دائمًا أهمية كبيرة للدور الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز التعاون والتضامن فيما بين الدول الأعضاء فيها، كما أنها حريصة على الاستمرار في المساهمة في الجهود الجماعية من أجل بناء مستقبل مشترك من الازدهار والتنمية لدولها.

وتود مصر أن تعرب مجدداً عن دعمها للمنظمة، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في التركيز على الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها، ومتمنية للمنظمة دوام النجاح في السنوات القادمة.