اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع قائد سيارة أصيب بصعق كهرباء بأحد شوارع الصف فى الجيزة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:56 ص
مصرع قائد سيارة أصيب بصعق كهرباء بأحد شوارع الصف فى الجيزة مصرع قائد سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى قائد سيارة مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء في الصف بمحافظة الجيزة، وتبين أن الضحية خلال قيادته سيارته لامس سلك موصل بالكهرباء السيارة  مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أصيب بصعق كهرباء في منطقة الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان.
 
 
وتبين أن الضحية أثناء قيادته سيارته بأحد شوارع الصف، لامس سلك موصل بالكهرباء جسم السيارة، مما أدى إلى إصابته بصعق كهرباء ومصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

مصرع قائد سيارة

صعق كهرباء

الصف

أمن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة