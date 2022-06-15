مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين أثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الصحراوي، وتم نقل المتوفين والمصابين إلي المستشفي، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص أمام احد الكمبوندات بطريق السويس الصحراوي بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المرور الي المكان، وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص ووفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، وتم نقل 5 مصابين لمستشفى الشروق العام، و4 مصابين لمستشفى السلام العام، وتم رفع آثار الحادث ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الحادث.