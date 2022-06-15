اليوم السابع
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"محمد" بيبيع ملابس على شواطئ رأس البر من 12 سنة عشان يكسب بالحلال.. فيديو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:14 م
"محمد" بيبيع ملابس على شواطئ رأس البر من 12 سنة عشان يكسب بالحلال.. فيديو محمد 12 سنة يبيع ملابس على شواطئ رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "روح رأس البر وما تشغلش بالك بالمايوه.. محمد 12 سنة بيبيع ملابس على شواطئ المدينة وبيكسب بالحلال.. بث مباشر"، حيث تستقبل شواطئ رأس البر مئات الباحثين عن الرزق الحلال من مختلف محافظات مصر.

محمد مرتضى ابن محافظة سوهاج، الذى يتردد على مختلف الشواطئ ومنها شاطئ رأس البر منذ 12 عاما لبيع الملابس.

ويقول محمد مرتضى، إنه يقصد رأس البر مع بداية الموسم فى شهر مايو ويستمر فى العمل حتى نهاية شهر سبتمبر مع آخرين لبيع الملابس على شاطئ البلاج، ويضيف يجرى تسوق الملابس من المصانع وأسواق القاهرة، ويتم شراء إنتاج جديد كل 8 أيام لضخه بالسوق.

وأشار محمد مرتضى إلى أن مصيف رأس البر من المصايف المميزة ويتميز أهل المحافظة بحسن التعامل مع الضيوف.


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