محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون السياحى

جنوب سيناء - محمد حسين

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السفير" هونج جين ووك" سفير كوريا الجنوبية في جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، ان اللقاء تناول بحث سبل التعاون في مجال السياحة، وفتح أسواق سياحية جديدة ودراسة توقيع بروتوكول تعاون واتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ واحد المدن الكورية السياحية المشابهة لمدينة شرم الشيخ في إطار زيادة التعاون وتوطيد العلاقات والتبادل بين البلدي السياحي والثقافي والرياضي وبعض المجالات الاخري، وذلك في مايو 2023 بعد موافقة الجهات المعنية.

كما تم خلال اللقاء اقتراح انشاء ميدان أو شارع ورمز لمدينة شرم الشيخ باحد المدن الكورية وبالمثل بمدينة شرم الشيخ في إطار توطيد العلاقات والترويج السياحي للمقاصد السياحية بالمحافظة.

ووعد السفير الكوري خلال اللقاء العمل علي اطلاق خط طيران مباشر من سول عاصمة كوريا الجنوبية لمطار القاهرة ثم السفر الي شرم الشيخ، وايضا دراسة اطلاق خطوط طيران شارتر من سول الي مطار شرم الشيخ الدولي للتمتع بالمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

كما وجه المحافظ الدعوة من خلال السفير الكوري لوسائل الإعلام الكورية المتخصصة في السياحة والمدونين لزيارة مدن المحافظة السياحية ونشرعناصر الجذب بها للترويج السياحي.

يشار الي ان السفير الكوري سيقوم خلال زيارته للمحافظة بزيارة الي مدن سانت كاترين وطابا ودهب، وأشار السفير الكوري ان الشعب الكوري يولي اهتماما خاصا بدير سانت للصلاة والحج به والتبرك، بالاضافة لباقي المقاصد السياحية بالمحافظة بالإضافة الي تفقد السفير عددا من المنشآت السياحية وقاعة المؤتمرات الكبري استعدادا لحضور وفد كوري رفيع المستوى لمؤتمر تغير المناخ حيث تم حجز عدد 150 غرفة بمدينة شرم الشيخ لاستضافة الوفد الكوري.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته البالغة للقائه محافظ جنوب سيناء وشكره علي حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما أثنى السفير الكوري علي العمل الضخم في كافة المجالات لتطوير مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ .

وفي ختام اللقاء قام المحافظ بتسليم السفير الكوري درع المحافظة والهدايا التذكارية للوفد المرافق في إطار العلاقات الودية المتبادلة وحضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.