اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:35 م
أكرم القصاص
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مجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:06 م
مجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف
أ ش أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز الإمكانات الجماعية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.
 
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثامن والخمسون لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
 
واستعرض الحجرف عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الخاص بدول المجلس في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتأثيرها على القطاع الخاص، وأهمية تنسيق الجهود بين دول المجلس فيما يتعلق بهذه الموضوعات الهامة، مؤكدا أنه تم بحث سبل تعزيز الاستثمار لمواطني دول المجلس، في دول مجلس التعاون بهدف توطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية ؛ لخدمة مسيره التعاون وتحقيق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس وتطلعات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التكامل في المجالات كافة.

مجلس التعاون الخليجي

نايف فلاح مبارك الحجرف

السعودية

سلطنة عمان

مسقط



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