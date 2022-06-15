مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والصحية والبحرية

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور بسام إبراهيم، اليوم الأربعاء، مع معاونة وزير التعليم العالي الروسي نتاليا بتشيروفا، ومعاون وزير الصحة الروسي الدكتور أندريه بلوتينتسكي والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالين العلمي والصحي.



وأكد إبراهيم - وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - أهمية العلاقات السورية الروسية التي شهدت تطورات كبيرة وقفزات مهمة على جميع الصعد وخاصة العلمية والصحية، مشيرا إلى رغبة البلدين والشعبين في تعزيز هذه العلاقات التاريخية، وإلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي الروسية والوزارة بما يواكب التطور العلمي.



بدورها، أكدت بتشيروفا أن سوريا كانت ولا تزال أحد أهم الشركاء والحلفاء لروسيا في المنطقة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا وتعليم اللغة الروسية في الجامعات السورية وإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون تتضمن تبادل الطلاب والأساتذة والخبرات المشتركة.



بدوره، أكد بلوتينتسكي أنه سيتم دعم المستشفيات التعليمية في سوريا وتزويدها بالخبرات والأجهزة الطبية الحديثة.



