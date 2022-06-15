وأوضحت وزارة العلوم الكورية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أنه من المتوقع نصب الصاروخ المكون من ثلاث مراحل عموديا قبل الظهر، مؤكدة أنه سيخضع لاحقا لفحوصات بعد الظهر قبل الإطلاق المقرر يوم الخميس.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية خططت لإطلاق "نوري" اليوم، لكن الرياح القوية أجبرت البلاد على تأخير الإطلاق ليوم واحد، وفي محاولته الأولى في أكتوبر، طار "نوري" بنجاح إلى ارتفاع مستهدف 700 كيلومتر، لكنه فشل في وضع قمر صناعي وهمي في المدار، حيث احترق محرك المرحلة الثالثة في وقت أبكر مما كان متوقعا .

وعلى عكس الإطلاق الأول، سيتم تحميل "نوري" هذه المرة بقمر صناعي للتحقق من الأداء، حيث يبلغ وزنه 180 كيلوجراما، لاختبار قدرات الصاروخ وأربعة أقمار صناعية مكعبة طورتها أربع جامعات لأغراض البحث الأكاديمي.

يذكر أن كوريا الجنوبية استثمرت ما يقرب من تريليوني وون (1.8 مليار دولار أمريكي) في بناء "نوري" منذ عام 2010، وتم تنفيذ المشروع بتقنية محلية الصنع على أرضها الخاصة، بما في ذلك التصميم والإنتاج والاختبار والتشغيل.

