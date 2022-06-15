صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم عددا من الموظفين بعد بلوغهم سن المعاش

كفر الشيخ محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من الموظفين الذين بلغوا سن المعاش؛ من إدارة الملفات، محمد عبد المنعم رشوان، ومن إدارة التقارير، عطيات محمد منصور الغايش، وفوزي أحمد محمد محمود، وخالد طلحة إبراهيم، معبرا خلاله عن تقدير المديرية لجهودهم خلال فترة عملهم، وأن هذا العطاء لن ينسى، وسيظل الأثر الطيب والعلاقات الإنسانية ممتدة بعيدا عن قيود العمل.



فى سياق أخر، أدى 1303 طلاب وطالبات بالتعليم الزراعي والصناعي بـ14 لجنة، بـ13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيح، اليوم الأربعاء، الامتحانات العملية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية، أي مخالفات، ولم تتلف شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات العملية التي شهدتها 14 لجنة، وأدى 791 طالبا وطالبة بالدبلوم الفني الصناعي الامتحانات العملية في 8 لجان، وتغيب عن أداء الامتحان طالب، كما أدى 512 طالبا وطالبة بالتعليم الفنى الزراعى الامتحانات العملية في 6 لجان، ولم تتلق غرف العمليات أي شكاوى.



وقال وكيل الوزارة، إنه تواصل مع كافة الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب.